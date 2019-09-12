اليابان والصين تتفقان على التعاون فى شبكات الـ5G

عقد ممثلون من اليابان والصين اجتماعا لبحث شبكات الجيل القادم 5G، واتفقوا على أن تتعاون شركاتهم في التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بهذه الشبكات فائقة السرعة.



فقد اجتمع قادة أعمال يابانيون مع مسئولين من الحكومة الصينية في بكين يوم الخميس.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة نومورا هولدينجز نوبويوكي كوجا إن هناك متسعا كبيرا للتعاون بين اليابان والصين في المجالات الإبداعية.



ويوجد مستوى عالٍ من التوافق بين البلدين في أمور من قبيل الأجور والتكنولوجيا والأيدي العاملة.



وإلى جانب شبكات 5G، فقد ناقش الجانبان أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع، كما تطرقوا إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة.



وقال الجانب الصيني إنه يخطط للاستثمار في تقنية 4K و8K فائقة الوضوح كجزء من الجهود الرامية لدفع عجلة خدمات 5G كاملة النطاق.