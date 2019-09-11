الذهب يصعد بفعل رهانات على خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية من بنوك مركزية كبرى حول العالم بينما لا تزال مخاطر النمو مستمرة، بالرغم من أن تحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر قيًد مكاسب المعدن النفيس وأبقاه قرب أدنى مستوياته في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.7 في المئة إلى 1495.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. وفي الجلسة السابقة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث عشر من أغسطس عند 1483.90 دولار، مسجلة خسائر لأربع جلسات متتالية.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 1503.20 دولار للأوقية.

وقال وانغ تاو المحلل الفني إن سعر الذهب للبيع الفوري لا يزال يستهدف 1453 دولارا للأوقية مع اختراقه مستوى للدعم عند 1497 دولارا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المئة إلى 18.11 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 في المئة إلى 943.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1573.50 دولار للأوقية.