نشطاء يهاجمون جينيفر لوبيز بسبب ارتدائها للفرو.. فيديو

شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، في حفل افتتاح فيلمها الجديد "Husltlers"، والمعروض ضمن فعاليات مهرجان تونتو بكندا.



واختارت جينيفر لإطلالتها خلال الحفل فستان ذهبي أشبه بما ترتديه راقصات الفلامنكو، وفوجئت خلال التقاطها صور تذكارية على السجادة الحمراء بهجوم عدد من نشطاء حماية الحيوان عليها.



وقال النشطاء: "كفي عن ارتداء الفرو جينيفر لوبيز، كفي عن ارتداء قفرو الثعلب، عار على جينيفر لوبيز على يديكي آثار الدماء".



وأضاف أخر: "قام بقتل آلاف الحيوانات من أجل معطف الفرو".



