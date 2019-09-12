حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 12 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الجدي، قالت:



مهنيًا: تترك انطباعًا جيدًا في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك.



عاطفيًا: تجد نفسك مملتئًا طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية، وينتابك ميل إلى التمتع بالحياة والعطلة والسفر.



صحيًا: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي، كن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك الدفينة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.