أول تعليق لتامر عاشور بعد خطوبته من ملكة جمال الكون.. صورة

شارك الفنان تامر عاشور، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة خطيبته دارين حلمي، ملكة جمال الكون، بعد احتفالهما بخطوبتهما.



وعلق تامر عاشور على الصورة قائلًا: "مش هذوق في الكلام وأقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة وهقول إني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".



في الوقت نفسه ردت عليه دارين قائلة: "بحبك يا تامر يارب كل حاجة حلوة وإحنا مع بعض".



يذكر أن تامر عاشور، رزق في شهر فبراير الماضي بطفلته الأولى من زوجته الأولى سمر أبو شقة، واختار لها اسم "أيام" وهو نفس عنوان ألبومه الغنائي الأخير الذي طرحه في شهر مارس 2019، وضم 12 أغنية.

