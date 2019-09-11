اليوم.. نظر تجديد حبس ابنة القرضاوى

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس علا القرضاوى، ابنة يوسف القرضاو، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في قضية الانضمام لجماعة إرهابية.



وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الأنشطة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.