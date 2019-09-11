سامح مهران: المسرح يسمح للثقافات المختلفة بالتعبير

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي التي بدأت بالسلام الوطني، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وقدم المخرج عصام السيد، عرض افتتاحي بديع، شارك فيه موسيقى هيثم الخميسي، وتصميم رقصات كريمة بدير، وتصميم ديكور محمد الغرباوي، وتصميم إضاءة ياسر شعلان، وقدم الحفل الفنان أحمد أمين، واعتمد على رقصات فلكلورية وأفريقية وباليه.



وكرم المهرجان عددًا من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب، وهما الكاتب والمخرج لي بروير من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحل ضيف شرف المهرجان هذا العام، والدكتورة جيسيكا قهوة من أوغندا، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولو من اليونان، ومن الجزائر المخرج المسرحي زياني شريف عياد، ومن العراق المخرج والممثل المسرحي محسن العلي، ومن مصر الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، بحضور عدد كبير من الفنانين المسرحيين العرب والأجانب.



وقال الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي: "تحية من القلب لكم جميعًا، لكن اسمحوا لي بالدخول مباشرة إلى بيت القصيدة "السفينة التي تغرق في أوبرا الثلاث بنسات ل بريخت اسمها التفاؤل، أي ذلك التفاؤل القائم على أوهام وليس على معطى قائم وموجود".



وأضاف "مهران": "عندما نتحدث عن المسرح فأننا في الحقيقة نتناول المجتمع والعالم، فالمسرح سواء كتب بأسلوب مجازي أو لجأ إلى تحري الواقعية، فمن خلال عبارة من فعل، ماذا لمن ولأي هدف ندرك أين نحن، وموقفنا في شبكة العلاقات تحدد الافتراضات الثقافية والأخرى النقيض لها، باختصار نصبح في قلب الصراع".



وتابع: "ففي عالمنا اليوم تسود الفوضى وينعدم اليقين، وينعزل الفرد عن محيطه الطبقي، وينهار العقل أمام اللا عقل، وتتحول المبادئ إلى ثرثرة، ويتوارى رعب الموت أمام رعب الحياة سواء جنس، مخدرات، انحرافات أخلاقية، جرائم ممنهجة يرتكبها من تقنعوا بدرر الكلام، ومن جانبنا نحن نكتفي بالتصفيق مع كل جريمة. هنا قد ينبري أحدهم قائلًا: تكلم عن المسرح يا أخينا؟".



وأردف: "لابد أن يسمح للثقافات المختلفة بالتعبير والتساؤل عن ذاتها، لنمنح الأحداث طعمًا محليًا واسمًا، وذلك هو الاتصال التاريخي والجغرافي مع الموضوع المسرحي المعروض بما يعمق الوعي بالمصالح المتعارضة، وعمليات التفاوض الإجتماعي، والتفسيرات المتضاربة والمساومات".



واختتم "مهران" حديثه، قائلًا: "من هنا يتأسس الفعل المسرحي الجاد والواعي بأمته ليصبح جزءًا هاما من اقتصاد المعرفة الذي يؤخذ به في عمليات التنمية المستدامة".



فيما قالت مسيت دوروثي شيا، نائب رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة: "مرحبًا بكم أيها المصريون"، حيث وجهت الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، والسفراء، والأصدقاء على تشريفهم حفل الافتتاح، مهنئة منظمي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي على دورة هذا العام.



وقالت "شيا"، إن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي يوضح لنا كيف يمكن تعميق الروابط الثقافية عبر المسرح، ونحن على يقين من أن فناني المسرح الأمريكي الذين دعمت السفارة وجودهم سوف يقدمون أفضل ما لديهم في مصر.



وأشارت "شيا"، إلى أن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف المهرجان ميزة كبيرة، فهذا المهرجان يعد واحدًا من أكبر مهرجانات المسرح وأكثرها طموحا واحتراما في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تأسيس علاقات مصرية قوية يستند بشكل كبير على مدى فهم المواطنين في كل دولة للآخر.



وأردفت: "لعل هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نواصل دعمنا للبرامج الفنية التي تعزز للروابط الثقافية، ومن ثم تعزز التفاهم بين الطرفين"، مؤكدة أن هذه البرامج الفنية تسهم أيضًا في مساعدة المصريين على رؤية وتعلم وتفهم مدى اتساع وعمق الثقافة الأمريكية.



وأعربت "شيا"، عن سعادتها بدعم السفارة الأمريكية لوجود الكاتب المسرحي الأمريكي المتميز "لي برور"، والنجمة "مود ميتشل" وزيارتهما لمصر، فكلاهما يعد من شخصيات المسرح المتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدما إسهامات بارزة في المسرح الأمريكي.



وأوضحت نائب رئيس البعثة الأمريكية، أن هؤلاء النجوم من خلال إقامتهم في مصر سيتبادلون ويتشاركون خبراتهم الفنية مع نظرائهم في مصر من خلال الورش التدريبية والعروض المسرحية داعمين بذلك التفاهم عبر الثقافات والقيم والطموحات المتبادلة.



واختتمت "شيا" حديثها قائلة: "مرة أخرى أشكركم جميعًا على تشريفكم لنا هذه الليلة، وحضور العرض المسرحي الذي أثق تمامًا أنه سينال إعجاب حضراتكم، فهذه الفرقة المسرحية حققت نجاحا مدويا في أمريكا".



ويشارك في دورة المهرجان هذا العام 22 عرضا مسرحية من بينها 10 عروض أجنبية و10 عروض عربية وعرضان مصريان، ويقدم المهرجان عرضا خاصا بعنوان "انتحار معلن" وهو باكورة إنتاج شراكة مسرحية عربية يطلقها الكاتب السعودي سامي الجمعان من منصة المهرجان التجريبي من إخراج المصري مازن الغرباوي، ويقيم المهرجان ضمن فعالياته ندوة كبرى عن إفريقيا ويقام لها محورا فكريا خاصا بعنوان"المسرح الأفريقي المعاصر"، ويصاحبها عروض أفريقية.