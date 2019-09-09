وزير الخارجية: نتطلع إلى تعزيز العلاقات التاريخية مع السودان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات التاريخية الأزلية مع السودان، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم للشعب السوداني الشقيق.



وقال وزير الخارجية، في كلمة في ختام جلسة المباحثات الثنائية مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، اليوم الإثنين في الخرطوم، إن مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام إرادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية.



وهنأ شكري الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة استقرار واستكمال مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب.