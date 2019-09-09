خلال المهرجان وفاء النيل.. المفتي يؤكد أهمية ترشيد المياه

أقيمت مساء أمس فعاليات المهرجان السنوي لوفاء النيل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذي تنظمه جمعية "صوت النيل" برئاسة الدكتور حسن راتب، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ومحافظي الجيزة والقليوبية.



بدأ المهرجان - الذي شارك فيه أيضا اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء طارق الجبالي، مدير عام إدارة المسطحات المائية بوزارة الداخلية والدكتور سعيد علي ممثل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والنائب شكري الجندي عضو مجلس النواب- بعروض نيلية شاركت فيها مراكب وقوارب مطاطية، تبعها عروض فنية بالزي الفرعوني على ضفاف نهر النيل بأحد فنادق القاهرة، بالإضافة إلى عروض خاصة.



وقال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جمعية "صوت النيل" في كلمته خلال الاحتفالية إن تلويث نهر النيل جريمة ﻻ تغتفر، داعيا الجميع فى مصر شعبا وحكومة الحفاظ على نهر النيل وترشيد استخدام المياه.



وأكد أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها لتحقيق نوع من اﻻستقرار والبناء والنهضة، مشيدا بجهود الجيش المصري والشرطة.



كما أعلن راتب عن تنظيم حملات توعية لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بأهمية الحفاظ على نهر النيل وترشيد المياه، وذلك ضمن خطة الجمعية التي تهدف إلى الحفاظ على النيل وحمايته من التلوث والتعديات.



واستعرضت وزارة البيئة جهود الحكومة خلال الفترة الماضية في مكافحة تلوث نهر النيل، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه في مختلف المنشآت.



وشددت على أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نهر النيل، مشيرة إلى ان هناك تعاونا وثيقا بين الوزارات المعنية في الحكومة لمواجهة التعدي على نهر النيل، مؤكدة أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما في زيادة الوعي المجتمعي بطرق الحفاظ على نهر النيل وترشيد استهلاك المياه.



ودعت إلى تشجيع الأبحاث حول تأثير تغير المناخ على نهر النيل ضمن المسابقة السنوية لجمعية صوت النيل بعنوان (النيل ثقافة حضارة تاريخ) والتي تمنح جوائز للمبدعين في مجال الشعر والقصة القصيرة والرسم إلى جانب بحوث الحفاظ على نهر النيل.

في السياق ذاته، استعرض الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية فضيلة الحفاظ على المياه باعتبارها واجبا شرعيا كونها مصدر الحياة للإنسان والطير والزرع.



وقدم المفتي شرحا للآيات القرآنية التي تحدثت عن المياه وأهميتها في حياة الإنسان سواء لبقائه حيا أو كوسيلة للانتقال والتجارة.

وفي كلمته، اعتبر الدكتور سعيد علي ممثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أن تلوث الماء فساد في الأرض كبير، مؤكدا أن المؤسسات الدينية تتبنى حملات للتوعية بمخاطر تلوث نهر النيل، كما تدعو لترشيد استهلاك المياه عبر الخطب على المنابر أو اللقاءات التثقيفية والقوافل.



من جانبه، دعا محافظ القليوبية إلى تكاتف جهود مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة الحفاظ على نهر النيل، وتدريس ذلك في المقررات الدراسية بالمدارس وفِي خطب الجمعة ووعظ ايّام الآحاد.



كما دعا إلى تنفيذ مبادرة مهرجان وفاء النيل ليتم إقامته في جميع المحافظات ليتم الاستفادة منها من قبل الجميع، وهو ما قابلته جمعية صوت النيل بترحاب شديد وأعلنت اقامة أول فعالية مقبلة للجمعية في القناطر الخيرية.



وفي كلمته، شدد اللواء راضى عبد العاطي رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة التوعية والمشاركة المجتمعية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين ومستقبل الأجيال في نهر النيل.