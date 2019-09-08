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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019
الدستور
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أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد، ظهر اليوم الأحد، تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 حيث أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019، أن نتيجة المرحلة الثالثة 2019، سيتم الإعلان عنه عبر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، كما أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى من طلاب المرحلة الثالث 2019.

وانتهى تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد، الأربعاء الماضي، بعد انتهاء طلاب دور ثاني من مرحلة الثانوية العامة من تسجيل الرغبات.

ويتنافس 198 ألفاً و351 طالباً، من الطلاب الناجحين في الدور الأول والثاني لمرحلة الثانوية العامة، على الأماكن المتبقية بالكليات الجامعية، والمعاهد الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي.


على صعيد آخر، يتنافس ما يقرب من 198351 طالباً، ممن اجتازوا الدور الأول لمرحلة الثانوية العامة، على الأماكن المتبقية بالكليات والجامعات والمعاهد الحكومية، التابعة لوزارة التعليم العالي، ومن تاحية أخرى أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بعد إعلان نتيجة التنسيق، وذلك وفقاً للنسبة التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، وتقدر هذه النسبة بـ 10%، وأغلقت الوزارة تنسيق المرحلة الثالثة مساء يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن سجل ما يقرب من 190 ألف طالب وطالبة.

الان نتائج جميع مراحل الثانوية العامة (الاولى والثانية والثالثة) والتخلفات



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