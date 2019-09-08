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منوعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 خلال ساعات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:48 ص
جريدة الدستور
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تصدرت نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد للعام الجامعي 2019-2020 بحث "جوجل" حيث من المتوقع ظهورها خلال ساعات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية .

ينتظر الطلاب الناجين من الثانوية العامة والشهادات الفنية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعد اغلاق باب التسجيلات بموقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية الأربعاء الماضي 4 سبتمبر.

أظهرت المؤشرات الأولية في نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، يوجد فرص قوية لطلاب العلمي علوم بالكليات ككليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية، بالإضافة إلى المعاهد العليا للسياحة والفنادق والألسن والنظم والإدارة والإعلام، بينما تنحصر فرص طلاب العلمي رياضة في حدود المعاهد الحاسبية ونظم المعلومات، وبعض الكليات كالحقوق والتربية.

أما الفرص الضئيلة، تتوفر لطلاب الشعبة الأدبية في كلية الخدمة اجتماعية أسوان انتظام وانتساب وتربية نوعية موسيقية وفنية بجامعات السويس والمنوفية، بالإضافة إلى فرص معدودة في المعهد العالي للنظم بمدينة طنطا، فضلا عن توافر فرص بنسبة كبيرة لطلاب الشعبة الأدبية في معاهد الفنية التجارية بمصروفات، وسنوافيكم بالتفاصيل فور الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الأيام المقبلة.

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