السبت 07 سبتمبر 2019 الموافق 08 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نادر سعد: تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت إلى 25 مليار جنيه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:20 م
نادر سعد، المتحدث
نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء
سناء إسماعيل
طباعة
قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء عند توليه منصبه العام الماضي، كانت محافظات الصعيد هي أولى الجولات التي قام بها وذلك في رسالة واضحة أن الصعيد لم يعد كمًا مهملًا وأصبح محط اهتمام والأنظار، مؤكدًا أن تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت في الموازنة إلى 25 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC: "زيارة رئيس الوزراء اليوم في المنيا بها عدد من المفاجآت وأهمها توفير فرص العمل للشباب، خاصة بعد افتتاح مجمع المصانع والمكون من 68 مصنعًا صغيرًا، وتم الانتهاء من 85% منه".

وتابع، أن مشروع المشروعات الصغيرة التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافظات، والتي يصل عددها إلى 4500 مصنع صغير، في كل المحافظات الهدف منها توفير فرص عمل لكل شباب المحافظات.

وأكد أن رئيس الوزراء اليوم قام بزيارة أحد المصانع، والمقام على مساحة 6 آلاف متر، وهو يقوم على تصدير إحدى الماركات وينتج 4 ملايين قطعة ملابس من ماركة عالمية وثقت في العامل المصري للتصدير إلى أوروبا.

وأشار خلال المداخلة، إلى أنه من 90% إلى 95% من العاملين هم من السيدات، وذلك في إطار مساندة الدولة لعمل المرأة وخاصة المعيلة.

وأكد أن فرص العمل في هذا المشروع فقط، والمكون من مصنعين يوفران 7000 فرصة عمل في مدينة واحدة، وذلك حتى يقيهم مغبة السفر للقاهرة للبحث عن فرص عمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناع البتروكيماويات: مصر مركز إقليمى ‏خلال 3 سنوات

السيسى من بنى سويف: لا أعِد دون أن أفى.. ولا أستطيع إلغاء الدعم

انتهاء 95% من أعمال مرافق المرحلة الثانية للروبيكي

إيديكس 2018.. تفاصيل تنظيم مصر أول معرض دولى للصناعات الدفاعية والعسكرية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. أسعار وأماكن الطروحات الجديدة للأراضى والوحدات السكنية بجميع المدن

منذ يوم

تحُكى لأول مرة.. عادل إمام يكشف قصة موظفة جمعته بـ "فؤاد المهندس"

منذ يوم

بعد قرار المنع.. مصير أصحاب "التوك توك" بين البيع ولقمة العيش

منذ حوالي 5 ساعات

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

ads

الصور

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

الأكثر قراءة

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

"90 دقيقة" يكشف دور الأردني "هاني دنديس" في الحرب على الناشرين المصريين

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

أيام زمان

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

الصحة

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

اكتشاف التأثير السلبي للتدخين على النوم

دراسة جديدة تربط بين الإجهاد والمرض النفسي

الرئيس نيوز

طوارئ في أسوان بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بـ"الملاريا"

بالصور: استخراج "ملاعق وشِوك" من أمعاء مريض في المنصورة

134 مليون جنيه إيرادات "جمارك الدخان" بالقاهرة خلال أغسطس

بشري لموظفي الصناديق.. "التنظيم والإدارة": لهم الحق في الترقيات.. والتسويات "محل دراسة"

منوعات

عرض مجموعة من الأدوات الفلكية الأثرية بالمتحف الإسلامي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. غداً

مطعم يقدم وجبات من الحشرات فقط.. والسبب؟

نبات مبتكر يشكل ثورة في عالم الإضاءة

كشكول

انتهاء التنسيق الأثنين.. طلاب الأزهر يشتكون من تأخر الحصول على شهادة الثانوية

النزول بتنسيق التعليم الفني 10 درجات بالغربية

تعرف على الامتحانات الشفوية لطلاب الدراسات العليا بالأزهر لعام 2020

تعرف على شروط القبول بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس

وكالة الأنباء سعودية: قطر تحتضن الإخوان وداعش


زيت وسكر

استغاثة جماعية لمعلمات الأقصر ضد قرار مد الإنتداب

اكتشاف طبي جديد حيرجعك شباب.. التفاصيل!

“الري”: صرف حافز تميز للحاصلين على ماجستير و دكتوراه

انهاء أزمة 4 مصريات بالسعودية

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

راكوتيس

الكاتبة:نجوى شعبان

فى المطعم الهندى

رقص

صفحتنا ع الفيس بوك