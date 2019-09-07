نادر سعد: تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت إلى 25 مليار جنيه

قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء عند توليه منصبه العام الماضي، كانت محافظات الصعيد هي أولى الجولات التي قام بها وذلك في رسالة واضحة أن الصعيد لم يعد كمًا مهملًا وأصبح محط اهتمام والأنظار، مؤكدًا أن تكلفة المشاريع في الصعيد وصلت في الموازنة إلى 25 مليار جنيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC: "زيارة رئيس الوزراء اليوم في المنيا بها عدد من المفاجآت وأهمها توفير فرص العمل للشباب، خاصة بعد افتتاح مجمع المصانع والمكون من 68 مصنعًا صغيرًا، وتم الانتهاء من 85% منه".



وتابع، أن مشروع المشروعات الصغيرة التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافظات، والتي يصل عددها إلى 4500 مصنع صغير، في كل المحافظات الهدف منها توفير فرص عمل لكل شباب المحافظات.



وأكد أن رئيس الوزراء اليوم قام بزيارة أحد المصانع، والمقام على مساحة 6 آلاف متر، وهو يقوم على تصدير إحدى الماركات وينتج 4 ملايين قطعة ملابس من ماركة عالمية وثقت في العامل المصري للتصدير إلى أوروبا.



وأشار خلال المداخلة، إلى أنه من 90% إلى 95% من العاملين هم من السيدات، وذلك في إطار مساندة الدولة لعمل المرأة وخاصة المعيلة.



وأكد أن فرص العمل في هذا المشروع فقط، والمكون من مصنعين يوفران 7000 فرصة عمل في مدينة واحدة، وذلك حتى يقيهم مغبة السفر للقاهرة للبحث عن فرص عمل.

