Nategtak نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019

ينتظر 186 ألف طالب وطالبة الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة والشهدات الفنية للعام الدراسي 2018/2019 نتيجه تنسيق المرحله الثالثه، وذلك بعد اغلاق باب التسجيلات بموقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية الأربعاء الماضي 4 سبتمبر.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن الوزارة أغلق باب تسجيل الرغبات بعد انتهاء المدة المحددة لتنسيق المرحلة الثالة، موضحا أنه لن يتم مدة فترة تسجيل الرغبات بعد اليوم.





وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن الوزارة أغلق باب تسجيل الرغبات بعد انتهاء المدة المحددة لتنسيق المرحلة الثالة، موضحا أنه لن يتم مدة فترة تسجيل الرغبات بعد اليوم.