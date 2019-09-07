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تحقيقات وملفات

«داعشيات جُدد».. منتقبات يعتدين على فتيات غير محجبات بالشوارع

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:21 م
جريدة الدستور
نادية عبد الباري
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ليلة الخميس الماضي، الحادية عشر والنصف مساءً، ترتاد "نانسي مجدي"، الثلاثينية، العربة المخصصة للسيدات بالمترو، كانت ممتلئة للغاية، فاضطرت للوقوف في أول العربة، وقبل محطة دار السلام بلغ التدافع ذروته، ما جعلها تلتصق في الباب المواجه لناحية النزول، حتى اقترب منها سيدتان مرتديتان للنقاب.

زاد احتكاك المنتقبتان بها حيث بطريقة غير مفهومة حتى حاصرتاها، واحدة جوارها والأخرى من الخلف، شعرت أنهم على وشك سرقتها وظل تركيزها كله على حقيبتها، حتى تفاجئت بإحداهن تخرج ألة قطع حادة وتسحبها الأخرى من شعرها، واقتصت خصلات كثيفة من شعرها، ثم هربن سريعًا وانغلق باب المترو.

ما حدث لـ"نانسي" بات أمر متكرر، بعدما انتشرت سيدات منتقبات وربما مجهولات، في والطرقات العامة والمواصلات، يقمن بقص شعر الفتيات غير المحجبات والاعتداء عليهمن، بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإجبار، وهو أمر يخالف تعاليم الدين الإسلامي، بحسب وقائع خاصة رصدتها "الدستور" لفتيات تعرضن لذلك.

كانت آخر كلمة سمعتها "نانسي" قبل أن ينغلق باب المترو هي: "عشان تستري نفسك"، علمت وقتها أنهم سيدتان متشددتان دينيًا، ويحاولن بتلك الطريقة الخاطئة نشر الدين وتصحيح المفاهيم، بحسب الفتاه التي لم تقم بتحرير محضر لعدم معرفتها بهم.

ناهد أبو القمصان، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، قالت أن تلك الوقائع التي يرتكبها هذا الفصيل لا تستهدف سوى المختلف عنهم أيًا، كان دين الفتاة ولا تميز سن الضحية أو مكان الفعل، فهن يعلمن جيدًا طريقة الهرب.

وتضيف لـ"الدستور"، العنف والأذى الجسدي والنفسي، الذي تتعرضت له الفتيات لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، فمن الواضح أنه ليس أمر فردي بل سلوكًا ممنهجًا يتبعه مجموعة منتشرة على نطاق واسع، بينها اتفاق ضمني على إرهاب الفتيات، خاصة أنهن لا يملكن قوة جسدية للدفاع عن أنفسهن.

طالبت " أبو القمصان" بزيادة دور الداخلية خاصة في الأماكن شديدة الازدحام مثل مترو الأنفاق، وزيادة كاميرات المراقبة لضبط كل من يقوم بانتهاك حريات الأخرين، وللحفاظ على الأمن الشخصي للنساء.

كما أنها دعت كل فتاة تتعرض لأي أذى أيًا كان نوعه، أن تتوجه لأي جهة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من ضبط و إحضار الجناة، لأن ذلك يعتبر تعدٍ صارخ إلى الحرية الشخصية، ويهدد وجود المرأة في الشارع بشكل عام، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أن كل من ترتدي نقاب تعتبر سيدة متشددة.

"أماني مصطفى"، عشرينية، فتاه أخرى، ضحية تلك الجماعات المجهولة، والتي ارتادت في يوم سيارة ميكروباص في منطقة زهراء المعادي، عائدة إلى منزلها، وكانت جالسة في المقعد المجاور للسائق.

نزل جميع الركاب بالتدريج، حتى تبقى سيدتين يرتدين النقاب خلفها، فجأة شعرت بألة حادة تلامس رقبتها من الخف، فحاولت الاستدارة، إلا أن إحداهن سحبتها قامت بقطع شعرها.

وبمجرد أن ابطأ السائق حركته حتى نزلت السيدتان، لكن أول ما ورد لذهن "أماني" أنهم على اتفاق مع السائق لذا لم تستطع الصراخ خوفًا من أن يأذيها هو الأخر لكن طلبت النزول بإلحاح، وجدت الدم يُغرق ظهرها.

الدكتور عبد الحميد الأطرش، الرئيس الأسبق للجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، يقول أن تلك الأفال لا تمت للدين بأي صلة، مضيفًا: "من يستبيح حرية غيره ويعتبره ملكية خاصة يتحكم في شكله وهيئته، ليس سوى إرهابي يعادي الله ورسوله، فحفظ النفس من الضرورات الخمس مقدم على حفظ الدين".

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