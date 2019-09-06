"التكوين" تطرح صورة الآخر فى الرواية الغربية للباحثة ماجدة حمود

عن دار التكوين للنشر والتوزيع، صدر حديثا كتاب "صورة الآخر في الرواية الغربية" من تأليف الباحثة د.ماجدة حمود، ومما جاء في كلمة الناشر علي الغلاف الخلفي للكتاب: إننا نعيش زمنا، تؤرقه الحروب والكراهية، وما زالت تسوده الأوهام عن الآخر المختلف ( دينيا، مذهبيا، عرقيا)، مما يشيع رفضه في حياتنا، هنا تتجلي أهمية الأدب، أحد أبرز الوسائل التي تبني جسور التفاهم بين البشر. يؤسسها الجمال والانفتاح علي الإنسان أيا كان دينه أو عرقه أو جنسه.. إلخ.



إن هذا الكتاب يحاول أن يسد نقصًا في المكتبة العربية، إذ يلاحظ عدم وجود أية دراسة تهتم بصورة الآخر في الرواية الغربية، في حين بدأت تشيع فيها دراسة الآخر في الرواية العربية.



يشار إلي أن "ماجدة حمود" سبق وصدرت لها دراسات: صورة الأنا والآخر في التراث العربي، إشكالية الأنا والآخر - نماذج روائية عربية، الخطاب القصصي النسوي- نماذج من سوريا وغيرها.