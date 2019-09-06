مادورو يحض القضاء على ملاحقة جوايدو

حضّ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس الخميس القضاء على ملاحقة المعارض خوان جوايدو بتهمة "خيانة الوطن"؛ لاتهامه بالسعي لـ"تسليم" منطقة إسيكويبو الغنية في غويانا، والتي تطالب بها كاراكاس إلى شركات متعددة الجنسيات.



وقال مادورو في خطاب بثته شبكة "في إي في" الرسمية، "وردتنا مجموعة من الإثباتات تفيد بأن خوان غوايدو (...) يفاوض لتسليم إسيكويبو لقاء دعم سياسي لحكومته المزعومة".



وتابع: "على النيابة العامة التحرك سريعا لأن هذه جريمة خيانة للوطن".



ويجري القضاء عدة تحقيقات بحق رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا في يناير، واعترفت بصفته هذه خمسون دولة بينها الولايات المتحدة.