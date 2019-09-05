استشارية تحذر من الإفراط في صرف أدوية النوم لهذا السبب.. فيديو

قالت الدكتورة شهيرة لوزا، استشاري طب النوم، إن هناك أنواع من الحبوب المنومة التي يسمح الطبيب للمريض بتناولها تعمل على إزالة القلق وتبسط العضلات وتسمح للشخص في النهاية بالحصول على نوم هادئ.



وأضافت لوزا، خلال لقائها في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن تأثير الأقراص المنومة تختفي بعد استمرار الشخص في تناولها وحينها يتم زيادة الجرعة المسموحة بها وفي حال وقف تناولها يحدث انتكاسة للمريض، وكشفت أن الأقرص المنومة لا يحبذها طب النوم.



وذكرت أن عواقب توقف التنفس أثناء النوم وخيمة، ويتعرض الشخص للنوم في العديد من الأوقات بدون قصد والشخير أيضا من ضمن الأعراض والشخص عرضه لارتفاع ضغط الدم.

