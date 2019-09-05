سهر الصايغ: الوقوف على خشبة المسرح "مخيفة" ولكن ممتعة (فيديو)

تجربة الوقوف على خشة المسرح تعتبر رزقًا كبيرًا لها، ولكن الأمر له رهبة كبيرة، موضحة أن المسرحية التى تشارك بها تضم استعراضات وغناء وتمثيلا وتقدمها بشكل جديد للجمهور.



وعن شعور سهر الصايغ أثناء وقوفها على خشبة المسرح القومي، قالت: "المسرح له نظام مختلف ومتعة مختلفة، حيث إن مواجهة الناس على خشبة المسرح مخيفة وممتعة".





قالت الفنانة سهر الصايغ، إنها كانت تخشى من التمثيل والوقوف على خشبة المسرح القومى، مؤكدة أنه شرف كبير لأى فنان أن يقف على خشبة المسرح، ويجب أن نكون على قدر التجربة، حيث إن التمثيل على خشبة المسرح القومى جديدة بالنسبة لها.وأضافت "الصايغ"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن