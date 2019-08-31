لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

ورغم انتشار العديد من العلامات التجارية والشركات الآخرى المختلفة للجبن المثلثات، ظل المصريون يطلقون عليها حتى الآن جبنة "نستو".















تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لإعلان يعود إلى سنة 1968، يوضح سبب إطلاق المصريين على الجبنة "المطبوخة أو المثلثات" "جبنة "نستو".وبدأت القصة في فترة الستينيات عندما أنتجت شركة "مصر للألبان" أول جبنة مثلثات مصرية، والمنتج كان يحمل اسم "نستو".