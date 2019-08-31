أنباء عن تأجيل ثانٍ لإعلان حكومة حمدوك بالسودان

أفادت أنباء سودانية صباح اليوم السبت، بأنه بات في حكم المؤكد تأجيل الإعلان مرة آخرى، عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية السودانية.



وينتظر السودانيين اليوم الإعلان رسميًا عن حكومة الفترة الانتقالية التي ستدير شؤون البلاد فترة 39 شهرًا، حيث انتهت مهلة الـ48 ساعة التي أعلن عنها مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأربعاء الماضي؛ لمراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد.



وكشفت مصادر صحفية لموقع "السودان اليوم"، عن اجتماع يعقد اليوم السبت برئاسة "حمدوك" وقيادات قوى التغيير؛ لإجراء مشاورات نهائية بشأن القوائم المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية، متوقعة أن يعلن عنها غدًا الأحد.



فيما ذكرت صحيفة الانتباهة، أنه قد يعلن عن إرجاء الاعلان عن تشكيل الحكومة لمدة 48 ساعة أخرى؛ للمزيد من الدراسة للمرشحين من قبل رئيس الوزراء.



ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن "حمدوك" اعتمد أمس الجمعة، ترشيح عدد من الأسماء من القوائم المرفوعة له من قبل قوى التغيير، تتعلق بحقائب "المالية، والاعلام، والري والموارد المائية، والشباب والرياضة، والثروة الحيوانية، والصحة".



ولم يصدر أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة بتأجيل جديد للإعلان عن تشكيل الحكومة.



وكانت قناة روسيا اليوم، أفادت مساء أمس نقلًا عن مراسلها، عن مصدر بقوى الحرية والتغيير عن إلغاء المجالس الخمسة وإعطاءها صفة وزارة، وذلك بناء على رغبة رئيس الوزراء، وهي "الإعلام، والبيئة، والشباب والرياضة، والثقافة، والاتصالات".



وأشار المصدر إلى أنه تم إدراج السيرة الذاتية لمرشحين بأربع وزارات، بجانب استكمال بقية المرشحين لذات الوزارات بطلب من "حمدوك"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية صباح السبت.