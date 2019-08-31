السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدافع عن حقه فى نشر صورة موقع إطلاق القمر الصناعى الإيرانى

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.

وأظهرت الصورة غير الملونة موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة متنقلة وقد تعرضا للتدمير.

وأشار ترامب في تغريدة له إلى الموقع المحدد لمكان الإطلاق، قائلا إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في "الحادث المأساوي أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ سفير في موقع الاطلاق رقم واحد في سمنان بإيران".

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الجمعة، دافع ترامب عن نشره للصورة وأكد مجددا أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بهذا الحادث.

وقال ترامب "كانت لدينا صورة. قمت بنشرها وهو ما لدي الحق المطلق في القيام به".

وأضاف أن الإيرانيين "كانوا سيطلقون صاروخا كبيرا ولم تسر الأمور بشكل جيد. لا علاقة لنا بذلك".

وقال مسؤول ايراني ان الصاروخ انفجر على منصة الاطلاق يوم الخميس. وقال مسؤول أمريكي أيضا إن إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي.

وقال ترامب في تغريدته "أطيب التمنيات لإيران وأتمنى لها التوفيق في تحديد ما حدث في الموقع رقم واحد".

وقال باتريك إدينجتون وهو محلل سابق لصور الأقمار الصناعية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن الصورة التي بثها ترامب هي فيما يبدو صورة سرية التقطها قمر تجسس أمريكي.

وأضاف "إذا نشر الرئيس ببساطة على تويتر صورة (حصل عليها) من إفادة سرية وجرى التقاطها عبر أكثر قدراتنا في مجال الاستطلاع تقدما، فإن هذه من دون شك أخبار سارة لخصومنا".

ومضى يقول "وفي حين يحظى (ترامب) بسلطة رفع السرية عن أي وثيقة اتحادية، فإن تويتر ليس وسيلة شرعية.. للقيام بذلك".

وأبلغ مسؤول دفاعي أمريكي شبكة (سي.إن.بي.سي) بأن الصورة التي بدت أنها لقطة من نسخة مادية لصورة القمر الصناعي تم تضمينها في تقرير مخابرات يوم الجمعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو.. فتاة مصرية تُقرر تجميد بويضاتها لحين الزواج

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلى يتفق مع مدرب سويسرى والإعلان خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

منذ يوم

عروسة تقتل زوجها بعد شهرين من الزفاف بالشرقية

ads

الصور

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

الأهلى يتفق مع مدرب سويسرى والإعلان خلال ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

أيام زمان

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

الصحة

دراسة: علاجات "انقطاع الطمث" قد تصيب بـ"سرطان الثدى"

الوجبات السريعة تصيب المراهقين بالاكتئاب

بسبب "لعاب كلب".. سيدة تفقد ساقيها و6 أصابع من يديها (صور)

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

الرئيس نيوز

مصر تحطم الأرقام القياسية لدورة الألعاب الإفريقية وتحقق لقب النسخة 12

استبعاد بامبو وعودة أوباما في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

ترامب يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض في 12 سبتمبر

من سعد إلى مبارك.. رأي نجيب محفوظ في حكام مصر

منوعات

إيرينا شايك تتألق بإطلالة بيضاء أثناء عودتها من أجازتها

شاب ألمانى يدخل موسوعة جينيس بمقاس حذاء 57

فيديو.. فتاة مصرية تُقرر تجميد بويضاتها لحين الزواج

مواد طبيعية تغنيكى عن صالون التجميل لإطالة أظافرك

كشكول

امعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتفوق فى برنامج التبادل الأكاديمى مع الاتحاد الأوروبى

غدا.. انطلاق قافلة جامعة الأزهر المجانية بمستشفى الطور العام

بالصور.. ختام فعاليات الإسبوع الأول لتدريب معلمى أزهر أسوان

جامعة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ


زيت وسكر

احذر العسل المصنع في الأسواق.. هذه أضراره على الصحة

الحجر الزراعى : شحنات  البصل المصدرة  تلتزم بالاشتراطات .. و 3 لجان لرصد متبقيات المبيدات

تقييم تجارب الري الحديث لمزارعي المنيا “EU Water STARS

الصحة تحذر من عقار لعلاج الحساسية فى الأسواق

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

شخصيات نسائية غرّدت خارج السرب فى عالم نجيب محفوظ

الجمعة.. أتيليه الإسكندرية ينظم ملتقى أدب وسينما

القس بولا فؤاد رياض: القوى الناعمة هى قمة ومصدر القوة

غدًا.. عرض الفيلم المغربى "صمت الفراشات" بإبداع الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك