منافسة شرسة بين حمادة هلال وتامر حسنى حول الأفضل فى أفريقيا

يدخل الفنان حمادة هلال منافسة شرسة مع الفنان تامر حسني، على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان أفريقى لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الأفريقية "أفريما"، حيث تم إدراج اسم حمادة هلال ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو "Afrima" عن أغنية "أشرب شاي" التى أطلقها فى بداية عام 2019 وتم تصويرها وحققت نسب مشاهدة عالية وأيضًا تم اختيار تامر حسني عن أغنية "ناسيني ليه" التى أصدرها في نفس العام ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك".



جائزة "الأفريكان ميوزك أووردز" تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية كل عام على مستويات أفريقيا.

