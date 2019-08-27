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نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:54 م
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كشف تيمور حسن حمدي، نجل رئيس النادي الأهلي الأسبق، حقيقة القبض على والده ونقله لسجن طرة، مثلما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية.
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