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الثقافة

عرض "سلطان الحرافيش" على المسرح العائم الصغير

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:51 ص
سلطان الحرافيش
سلطان الحرافيش
آلاء حسن
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قدمت فرقة الغربية المسرحية عرض "سلطان الحرافيش" على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك استكمالا لمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر خلال الفترة من 17 إلى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.

تتناول المسرحية الأيام الأخيرة للدولة المملوكية في مصر قبل سقوطها في براثن الاحتلال العثماني، ودور السلطان طومان باى الثاني في مقاومة الغزو العثماني لمصر رافضا التفريط في استقلال مصر.

العرض من تأليف طارق عمار، ومن إخراج السيد فجل، ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين حاتم الجيار، محمد عبدالعزيز، إبراهيم حنفي، محمود الخرسيتي، رزق قنديل، كريم الشعراوي، أحمد فجل، مصطفى فجل، ناصر العطار، محمد جمعة، وائل عتلم، حسن خليل، أنجليكا أيمن، ديكور سمير زيدان، ألحان عبدالله رجال، واستعراضات أحمد منا.

يذكر أن العرض شارك في مهرجان فرق الأقاليم المسرحية وحصد سبعة جوائز هي جائزة عرض، إخراج، ديكور، ممثل، الحان، تأليف، وأشعار.
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