تعرف على عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى

لليوم الحادي عشر على التوالي٬ تتواصل عروض الدورة الثانية عشرة ــ دورة كرم مطاوع ــ للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز٬ وتنظمه وزارة الثقافة سنويا لعروض المسرح المصرى بكافة أنواعه، والذي تستمر فعالياته وعروضه حتى 30 أغسطس الجاري.



وفيما يلي خريطة لعروض اليوم الأحد وأماكن عرضها٬ اليوم الثلاثاء:



- عروض المسابقة الأولى وتتضمن:

عرض "تحت الإنشاء" على مسرح الهناجر للفنون٬ الساعة السادسة مساء.

عرض "البؤساء" على مسرح ميامى٬ الساعة الثامنة والنصف مساء.



- عروض مسابقة الشباب:

عرض "مش ألكترا" على مسرح قاعة سيد درويش٬ الساعة السادسة مساء.

عرض "دائرة الطباشير" على مسرح العائم الكبير٬ الساعة العاشرة مساء.



- عروض مسابقة مسرح الأطفال:

عرض "محطة مصر" على مسرح العرائس٬ الساعة السادسة مساء.