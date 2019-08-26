إف سي مصر يتعاقد مع مدافع سموحة

حصل فريق إف سي مصر رسميًا على خدمات محمد منصور، مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



واستغل فريق إف سي مصر، استغناء حسام حسن، المدير الفني لسموحة عن اللاعب، وتم عرض الأمر على أسامة نبيه، المدير الفني للفريق، الذي رحب بالتعاقد معه.



ويبحث أسامة نبيه، المدير الفني لفريق إف سي مصر، عن عناصر مميزة تمتلك خبرات كبيرة، من أجل بناء فريق قوي يستطيع الظهور بشكل جيد في الدوري الممتاز.



ويعتبر محمد منصور، ثاني صفقة يبرمها إف سي مصر من سموحة، وذلك بعد ضم إسلام صالح، بعد استغناء النادي السكندري عن خدماته.