بالصور.. نجوم الفن والثقافة والإعلام في ضيافة "المتفائل"

يواصل العرض المسرحي "المتفائل " من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح نجاحه الجماهيرى الكبير، حيث شهد العرض مساء أمس الأحد كل من الإعلامية منى الشاذلي، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة الكتاب، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور وسط إقبال جماهيرى كبير، فيرفع العرض لافتة كامل العدد منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضى، ويقدم يوميا ما عدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.



وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بعرض "المتفائل" وأشادوا جميعا بمستوى العرض المتميز، خاصة الإعلامية منى الشاذلي، والتي أبدت إعجابها الشديد بمستوى العرض وأشادت بأداء الممثلين والإخراج والملابس والديكور، ووجهت الشكر للفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير الفرقة على مجهوده الكبير في عودة الروح للمسرح القومي.



يذكر أن العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.



"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.