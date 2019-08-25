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نجاة سيدة من دهس سيارة شحن كبيرة بطريقة غريبة (فيديو)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:59 م
لقطه من الفيديو
لقطه من الفيديو
سناء إسماعيل
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تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحادثة غريبة كانت بطلتها سيدة صينية في مقاطعة تشيجيانغ، جنوب شرق الصين.

وكانت السيدة تقود دراجة وفوجئت بسيارة شحن كبيرة قريبة جدًا لأنها لم تكن في مجال رؤية الشاحنة، فسقطت أمامها بدراجتها، فما كان منها إلا أنها تدحرجت بشكل أنقذها من مرور الشاحنة فوقها، وأصيبت ببعض الجروح والكدمات البسيطة فقط.
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