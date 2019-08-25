نجاة سيدة من دهس سيارة شحن كبيرة بطريقة غريبة (فيديو)

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحادثة غريبة كانت بطلتها سيدة صينية في مقاطعة تشيجيانغ، جنوب شرق الصين.



وكانت السيدة تقود دراجة وفوجئت بسيارة شحن كبيرة قريبة جدًا لأنها لم تكن في مجال رؤية الشاحنة، فسقطت أمامها بدراجتها، فما كان منها إلا أنها تدحرجت بشكل أنقذها من مرور الشاحنة فوقها، وأصيبت ببعض الجروح والكدمات البسيطة فقط.

اصطدمت شاحنة بدراجة صغيرة فسقطت سائقة الدراجة تحت الشاحنة، لأنها لم تكن في مجال رؤية الشاحنة، حدث ذلك في مقاطعة تشيجيانغ جنوب شرق #الصين في اليوم الـ14 أغسطس الجاري، تدحرجت سائقة الدرجة لتتجنب دهس الشاحنة السائرة. pic.twitter.com/VMQtrSBXU5 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 25, 2019