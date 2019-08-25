الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
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مباراة الزمالك وبطل الصومال
الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:01 ص
تصوير : احمد حسن
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