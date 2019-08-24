طارق فهمي: مصر تحجز مكانا في الاقتصاديات الدولية الصاعدة.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر في المجموعات الاقتصادية جاء بسبب أنها أصبحت دولة محورية في الشرق الأوسط تؤدي دورا للاستقرار السياسي والذي يترجم لاقتصاديات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن الجانب الفرنسي حريص على مشاركة مصر في قمة الدول السبع الكبار لأسباب عديدة أهمها البُعد الاستراتيجي في العلاقة.



وأكد أن العلاقات بين باريس والقاهرة استراتيجية وليست على مستوى البعد العسكري فقط، وأن مصر تحجز مكانا في الاقتصاديات الدولية الصاعدة، وأصبح لديها قدرة على الانطلاق.



وتابع، أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري متعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي، وجاءت تأكيدا على قدرة الاقتصاد الوطني على الانتقال من مرحلة لأخرى.

