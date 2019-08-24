المصري للشئون الخارجية: بناء شراكة جديدة مع قارة إفريقيا أهم بنود قمة الدول السبع (فيديو)

قال منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مشاركة مصر في قمة الدول السبع تعد شيئًا مهمًا للغاية، نظرًا لأن مصر رئيس اتحاد الإفريقي لهذا العام وستمثل القارة الإفريقية في القمة.



وأضاف "زهران"، خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "dmc"، أن من أهم بنود قمة الدول السبع الاتجاه لبناء شراكة جديدة مع قارة إفريقيا.



ولفت إلى أن هناك عددًا من الموضوعات المدرجة على طاولة هذه القمة، على رأسها مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور مهم للغاية في المجالين.