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عالم

الكونغو تتعهد بدعم المزارعين 5 مليارات فرنك أفريقي

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت حكومة جمهورية الكونغو أن مشروع دعم الزراعة التجارية الذي تقوم بتمويله بقيمة تصل إلى 60 مليار فرنك أفريقي بالشراكة مع البنك الدولي لمدة 5 أعوام (2017 - 2022) سيمنح بموجبه المؤسسات العاملة بمجال الزراعة وكذلك صغار المزارعين مبلغا قدره 5 مليارات فرنك أفريقي.

وقال أسيدور أندوكي المنسق العام للمشروع - في كلمة ألقاها لدى الإعلان عن إطلاق حملة للتوعية بأماكن المؤسسات الزراعية في الكونغو برازافيل وأماكن تجمع صغار المزارعين - إنه سيتم تسليم كافة الملفات الخاصة بتلك المؤسسات إلى مكتب مستقل من أجل فحصها والتحقق من صحتها.

وأضاف أن الحملة هدفها الوصول إلى ما يقرب من 500 ألف مستفيد من هذا المشروع في خطوة جدية وداعمة للعاملين بقطاع الزراعة تسهم في النهوض بمجال الزراعة التجارية في الكونغو برازافيل.
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