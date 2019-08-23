الملفات المطروحة على الرئيس السيسي غدًا في قمة G7

قال الإعلامي رامي رضوان، إنه ستنطلق غدًا قمة" G7"، أو السبع الكبار، بفرنسا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء على دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للرئيس السيسي.



وأوضح في برنامجه مساء DMC، المذاع على فضائية DMC، أن هذه القمة ستنعقد هذا العام خلال وقت صعب للغاية، في ظل وجود حالة انكماش اقتصادي على مستوى العالم كله، بالإضافة إلى وجود حرب تجارية كبرى بين أمريكا والصين، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونادل ترامب كل المستثمرين المتعاملين مع البضائع الصينية بالبحث عن بديل.



وواصل "رضوان" بأن ملف الحرب التجارية بين الصين وأمريكا سيكون على رأي الملفات المطروحة في قمة G7، بالإضافة لبعض المناوشات التي نشبت بين بعض الدول الأوروبية خلال الفترة الماضية.