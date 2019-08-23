زلزال بقوة 4 درجات يضرب الجزائر
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:09 م
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ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية البويرة الجزائرية (شمال شرق).
وقال بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، اليوم الجمعة- إن مركز الهزة تم تحديده على بعد 15 كلم شمال غرب منطقة الأخضرية بولاية البويرة.
ولم تسفر الهزة الأرضية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وقال بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، اليوم الجمعة- إن مركز الهزة تم تحديده على بعد 15 كلم شمال غرب منطقة الأخضرية بولاية البويرة.
ولم تسفر الهزة الأرضية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.