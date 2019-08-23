زلزال بقوة 4 درجات يضرب الجزائر

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية البويرة الجزائرية (شمال شرق).



وقال بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، اليوم الجمعة- إن مركز الهزة تم تحديده على بعد 15 كلم شمال غرب منطقة الأخضرية بولاية البويرة.



ولم تسفر الهزة الأرضية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.