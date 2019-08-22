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الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
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افتتح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، نائبا عن المحافظ اللواء مجدي الغرابلي، مساء اليوم الخميس معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة مرسى مطروح، الذي يقام بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وأوضح السكرتير العام أن المعرض يأتي في إطار إعلان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، محافظة مطروح عاصمة للثقافة لعام 2019، وخطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بالمحافظات المختلفة وإتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.

يشارك بالمعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة كهيئة قصور الثقافة ودار الكتب والمركز القومي للترجمة وغيرها من القطاعات، كما تشارك دار المعارف، ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة بأحدث إصداراتها.

ويقام على هامش المعرض نشاط ثقافي وفني متنوع حيث تشارك فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية، وكورال الطفل، وفرقة ذوى الاحتياجات الخاصة، وفرقة أوبرا عربي، ومسرح عرائس، وموسيقى عربية، وفرقة إندونيسيا التراثية.
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