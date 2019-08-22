البحر الأحمر: اعتماد 610 ملايين جنيه لاستكمال عدة مشروعات

قالت محافظة البحر الأحمر إنه تم اعتماد 610 ملايين جنيه لاستكمال عدد من المشروعات خاصة بمنظومة مياه الشرب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الخميس - أنه تم توفير اعتمادات مالية هائلة للانتهاء من المشروعات في مدة زمنية قصيرة، مشيرة إلى أن تلك الاعتمادات تتضمن استكمال موانيء الصيد بمدن جنوب المحافظة وتوسعات محطة تحلية الجنوب بإجمالي 430 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير 180 مليون جنيه لاستكمال منظومة مياه الشرب بمدينتي سفاجا والغردقة.



وأضافت أنه تم بحث الآليات اللازمة لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، فضلا عن مناقشة الاستثمارات المخصصة للمحافظة خلال خطة العام المالي الحالي وخاصة الموجهة منها لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.



وأكد حرص المحافظة في السعي الدائم لتحقيق التنمية الكاملة والارتقاء بالمحافظة والاهتمام بأهم القطاعات الحيوية التي تهم المواطن والمشروعات الاقتصادية التي تخلق فرص عمل لشبابها.