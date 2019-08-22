انطلاق دورى كرة القدم للسيدات بالسودان فى سبتمبر

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني أن دوري كرة القدم للسيدات في البلاد سينطلق في شهر سبتمبر بمشاركة 18 ناديا، ضمن خطوة لم تكن ممكنة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.



وبحسب ما أوردته شبكة فرانس 24، فقد أبلغت مسؤولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم وكالة الأنباء الفرنسية بأن الدوري السوداني لكرة القدم للسيدات سينطلق في شهر سبتمبر، وسيشارك فيه 18 ناديا في ثلاث مناطق مختلفة.



وقالت ميرفت حسين مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني "ستبدأ منافسات دوري كرة القدم النسائية لأول مرة في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم بمشاركة 18 ناديا" مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تكوين منتخب وطني نسوي لتمثيل السودان في المحافل الدولية أيضا.



وانضم السودان رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1948 وأسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الى جانب مصر وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.



وجاء الإعلان عن إطلاق دوري السيدات ليتزامن مع حلف اليمين للمجلس السيادي الذي يضم في عضويته مدنيين وعسكريين ليحل بدلا من المجلس العسكري الذي استلم الحكم في أبريل الماضي عندما أجبر البشير على ترك السلطة بعد أشهر شهدت الكثير من الاحتجاجات.