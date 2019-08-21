هل يجوز كتابة القرآن الكريم على الأرض؟.. «الإفتاء» تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» إنه في بعض الكتاتيب في البلاد الإسلامية لا يتوافر لدى التلاميذ أو بعضهم ألواح لكتابة القرآن الكريم عليها بغرض حفظه وتعلمه، ولا وسيلة أمامهم إلا أن يكتبوه على الأرض.



وأكدت «الإفتاء»، أنه إذا كانت الكتابة على الأرض هي الوسيلة المتاحة لتحفيظ القرآن في هذه البلدان؛ فإنه لا مانع حينئذٍ من الكتابة على الأرض؛ بشرط أن يكون ذلك في بقعةٍ تُحمَى من المرور أو الجلوس عليها أو وضع شيء فوقها.



ولفتت إلى أنه لا بد أن يكون محو الكتابة بالأيدي لا بالأرجل، بحيث يُتَعامَل مع هذه الكتابة وموضعها بمنتهى الاحترام والتقدير الواجبين لآيات القرآن الكريم، مع التنبيه على أن ذلك موضع حاجة وضرورة يزول بزوالها.



