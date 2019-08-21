الأربعاء 21 أغسطس 2019 الموافق 20 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

توك شو

هل يجوز كتابة القرآن الكريم على الأرض؟.. «الإفتاء» تجيب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسماء يوسف
طباعة
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» إنه في بعض الكتاتيب في البلاد الإسلامية لا يتوافر لدى التلاميذ أو بعضهم ألواح لكتابة القرآن الكريم عليها بغرض حفظه وتعلمه، ولا وسيلة أمامهم إلا أن يكتبوه على الأرض.

وأكدت «الإفتاء»، أنه إذا كانت الكتابة على الأرض هي الوسيلة المتاحة لتحفيظ القرآن في هذه البلدان؛ فإنه لا مانع حينئذٍ من الكتابة على الأرض؛ بشرط أن يكون ذلك في بقعةٍ تُحمَى من المرور أو الجلوس عليها أو وضع شيء فوقها.

ولفتت إلى أنه لا بد أن يكون محو الكتابة بالأيدي لا بالأرجل، بحيث يُتَعامَل مع هذه الكتابة وموضعها بمنتهى الاحترام والتقدير الواجبين لآيات القرآن الكريم، مع التنبيه على أن ذلك موضع حاجة وضرورة يزول بزوالها.

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل حقن الأنسولين تفطر في نهار رمضان؟.. "الإفتاء" تُجيب

حكم الشرع فى قراءة القرآن من الموبايل للمرأة الحائض

"الكُتاب".. تراث إسلامي بصبغة صعيدية: بيت القرآن

الإفتاء: استعمال الذهب في تحلية المصحف وكتابته "جائز"

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"البرنس".. أحب شادية فتزوج أختها.. وبكى تحت أقدام ناهد شريف

منذ ساعة و نصف

محمد عفيفي: يوسف زيدان "فقاعة ثقافية" وأخذ أكبر من حجمه

منذ حوالي 5 ساعات

جراح يعرض محاولة انتحاره "لايف" على "فيسبوك" فى الأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

ads

الصور

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الأكثر قراءة

"جمال خاشقجي ليس السبب".. إليسا تفضح كذب الإخوان عن اعتزالها (فيديو)

محمد عفيفي: يوسف زيدان "فقاعة ثقافية" وأخذ أكبر من حجمه

أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

المضاد الحيوي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

13 عادة يومية نمارسها تؤذي أجسامنا

الرئيس نيوز

مانويل جوزيه يحسم شائعات عودته لتدريب الأهلي

محامي سوداني: الخرطوم ستعود لـ"الاتحاد الأفريقي" بعد تشكيل المجلس السيادي

مدير "الصحة العالمية": "100 مليون صحة" أكبر مبادرة في العالم

مصر تطالب بوضع جدول زمني لمفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي

منوعات

«وحش فضائى» يقترب من الأرض خلال 3 أسابيع

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

فرح لـ"بسبوس وسالي" يشعل الإنترنت

رحلة الروبوت "فيودور" متن مركبة روسية

كشكول

"المعلمين" تناقش المشكلات التي تواجه الأعضاء بنادي الشاطئ

"حجازي" في جولات ميدانية استعدادا للعام الدراسي الجديد

ضم بعض المراحل التعليمية في مدرستي الأمل والأهرام بجنوب سيناء

"أمهات مصر": موعد بدء وإنتهاء الدراسة لرياض الأطفال "ظلم ومعاناة لهم"

إسلام سياسي

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

إخواني منشق يكشف أخطر كتابين لتجنيد الشباب في الجماعة

عبدالله المحسيني يحرض ضد القوات الليبية في تسجيل صوتي جديد


زيت وسكر

ما علاقة مرض “السكري” بزيادة كثافة المعادن بالعظام ؟

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الأقصر.. والسبب!

رسميًا.. انتهاء موسم توريد القمح المحلى

المنوفية تستعد لإستقبال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرأس بـ5000 دولار!
منى رجب
طريق الخطر الشمالى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد عبداللطيف دراز.. تحمل الأذى فى سبيل المبادئ
القس. رفعت فكرى
الإنسان هو الحب
المزيد

الثقافة

السبت.. "السينما المصرية إلى أين" بنقابة الصحفيين

سيطرة الاستعمار الجديد على ثروات الشعوب في "الموت بطعم النفط"

القصة الكاملة لأزمة متاحف الفنون التشكيلية

تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بـ ثقافة دمياط

صفحتنا ع الفيس بوك