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مصر

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
الدستور
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد اللواء ياسر كمال أبومندور، مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن "الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوزارات والجهات الحكومية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية".

وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس السيسي باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمى، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط. بحسب البيان.

وذكر البيان أن الوزير عرض، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شملت استراتيجية الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة السرعة ومشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم مبنى الابتكار ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي، وكذلك تطوير البنية التحتية لخدمات الإنترنت.
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