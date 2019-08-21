أول إجراء ضد المعتدين على الشاب المعاق بصالون حلاقة فى الشرقية

قررت نيابة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، تشميع محل حلاقة، تعرض داخله أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعد من قبل بعض الشباب بالضرب المبرح، وقام المتعدون بتصويره وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعى وسط سخط كبير من المتفاعلين.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على فيسبوك، قد تداولوا مقطع فيديو لقيام مجموعة من الشباب بالتعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيًا، بقرية كفر أبراش بدائرة مركز مشتول السوق بالشرقية، داخل صالون حلاقة "شريف صبرة" بالقرية.



من جانبها فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من المتهمين فى الواقعة، وجار التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، وذلك بعد أن شغلت القضية حيزًا كبيرًا من مشاركات المتفاعلين على السوشيال ميديا.