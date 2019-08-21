رسميا.. فياريال يضم موهبة مالاجا "أونتيفيروس"

أعلن نادي فياريال الإسباني، عن ضم لاعب الوسط الشاب خافيير أونتيفيروس لخمسة مواسم قادما من مالاجا، الذي يلعب في الدرجة الثانية.



ورغم أن النادي لم يعلن عن تفاصيل الصفقة المالية، كشفت مصادر مقربة من المفاوضات، أن صاحب الـ21 سيرتدي قميص "الغواصات الصفراء" مقابل 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون ونصف أخرى كمتغيرات.



وسينضم اللاعب الشاب مباشرة لتدريبات الفريق الأربعاء، بعد أن يتم تقديمه رسميًا أمام وسائل الإعلام.



وانضم أونتيفيروس إلى فياريال بعد أن كان أبرز لاعبي الفريق الأندلسي في الموسم الماضي.



وكانت المفاوضات بين إدارتي الناديين خلال الأيام الماضية، حيث توصل الطرفان لاتفاق مبدئي، قبل أن تنتهي الصفقة رسميا اليوم.



ويعد أونتيفيروس رابع المواهب الشابة التي تنضم لفياريال من مالاجا خلال السنوات الأخيرة، بعد صامويل كاستييخو وصامويل سانشيز جارسيا وبابلو فورنالس.

