الرئيس الأمريكى: مشكلة كشمير معقدة للغاية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يستهدف القيام بدور الوساطة بين الهند وباكستان بشأن مشكلة كشمير، واصفًا الوضع بأنه "متفجر".



وتحدث الرئيس الأمريكي مع كل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في الأيام القليلة الماضية، في محاولة لنزع فتيل التوتر.



ومن المحتمل أن يجتمع الرئيس ترامب مع مودي في نهاية هذا الأسبوع، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، رغم أن الهند رفضت بالفعل العرض الأمريكي للتوسط في هذه القضية.



وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض: "أعتقد أننا نساعد في تهدئة الموقف، ولكن هناك مشكلات هائلة بين هذين البلدين كما تعلمون"، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للتوسط "أو القيام بشيء ما".



وقال ترامب في البيت الأبيض: "كشمير مكان معقد للغاية.. لديكم الهندوس والمسلمون، ولن أقول إنهم يتعايشون بصورة عظيمة جدًا.. بصراحة، إنه وضع متفجر للغاية".