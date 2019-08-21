أياكس يقترب من مجموعات دورى أبطال أوروبا

وضع كل من كلوب بروج البلجيكي وسلافيا براج التشيكي قدمًا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بفوزهما خارج القواعد على لاسك لينز النمساوي وكلوج الروماني على الترتيب، بينما تعادل أياكس الهولندي أمام مضيفه أبويل نيقوصيا القبرصي سلبيًا، وذلك في مواجهات ذهاب الدور الفاصل التي أقيمت اليوم الثلاثاء.



وعلى ملعب "لينزر" بمدينة لينز النمساوية، اكتفى الفريق البلجيكي بالهدف الذي سجله مبكرًا منذ الدقيقة الـ10 عن طريق هانز فاناكن من ركلة جزاء، وبهذا يقترب كلوب بروج من تسجيل حضوره للموسم الثاني على التوالي في دور مجموعات دوري الأبطال، حيث إنه سيخوض مواجهة الإياب وسط جماهيره، غدًا الأربعاء.



وبنفس النتيجة عاد سلافيا براج التشيكي بالانتصار من عقر دار مضيفه كلوج الروماني ملعب "الدكتور كونستانتين رادوليسكو"، ويدين بطل التشيك بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط الشاب لوكاش ماسوبوست صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الـ28، ويتطلع سلافيا براج لتأكيد تأهله لدور المجموعات، بعد غياب 11 عامًا، عندما يستضيف مواجهة الإياب على ملعبه يوم 28 من هذا الشهر.



وخيم التعادل السلبي على اللقاء الذي جمع أبويل نيقوصيا القبرصي بضيفه أياكس أمستردام الهولندي على ملعب "نيو جي إس بي ستاديوم"، وبهذا التعادل تزداد فرص الفريق الهولندي لحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات، حيث سيلعب مواجهة الإياب الحاسمة الأسبوع المقبل، على ملعبه "يوهان كرويف أرينا"، ويكفيه تحقيق الفوز بهدف نظيف.