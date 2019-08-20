سحر الدماطي: نمو غير طبيعي في الوضع الاقتصادي المصري

قالت الدكتورة سحر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إنه لا يوجد مقارنة بين وضع الاقتصاد المصري الآن وقبل ست سنوات.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كافة المؤسسات الدولية تحسنت تحسنا غير عادل، كمؤشر رئيسي يعطيك تحسن للنمو 5.6 وهذا يدل على أننا سنصل إلى 6 بحلول 2020.



وتابعت: "النظرة كلها للمؤسسات إيجابية جدًا، وهذا مبني على الإصلاح الاقتصادي الذي تم عمله، ويوجد عدد من المحاور منها العملي، حيث إن سعر الجنيه المصري ومستوى التضخم وصل إلى 8.8، وكذلك المحور المالي وهيكلة الاقتصاد وهيكلة القطاعات الاقتصادية الموجودة في الدولة".



كما أثر على النمو الاقتصاد المصري، النظرة إلى مستوى الناحية الإجتماعية والضمان الاجتماعي وكيف تحسن من مستوى المعيشة للفقراء ومن بعدها المعاشات، وأخيرًا محور خاص بالتشريعات لأنه بدون وجود تشريع قوي لا تستوي الأمور، واهتمام الدولة بتنمية موارد الدولة البشرية كل هذا عمل نمو اقتصادي وإشادة من المؤسسات الدولية.

