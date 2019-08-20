محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من بيت العائلة

استقبل محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبدالعاطي عباس، عميد كلية الدراسات الإسلامية والمنسق العام لبيت العائلة المصرية في مكتبه، بديوان عام المحافظة، في إطار التعاون والتواصل الدائم والمستمر بين بيت العائلة المصرية، والأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظات مصر المختلفة.



واستعرض المنسق العام لبيت العائلة أهداف وأنشطة بيت العائلة والدور الوطني، الذي يقوم به من خلال تصحيح المفاهيم، وتجديد الخطاب الديني، وإبراز دور الدولة في محاربة الإرهاب، والعمل على تفكيك الفكر التكفيري.



ومن جانبه أكد المحافظ دعمه الكامل ومساندته الدائمة لفرع بيت العائلة بالإسكندرية، وحث أعضاء بيت العائلة على بذل مزيد من الجهد في سبيل تحقيق أهداف بيت العائلة، التي تصب في المصلحة الوطنية، وتسهم في تكريس روح المحبة والأخوة بين فئات المجتمع المصري.