الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

رونالدو يقر بـ"شراء صمت" عارضة أزياء مقابل مبلغ كبير

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت صحيفة "إس" الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقر بدفعه مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني إلى عارضة أزياء أمريكية اتهمته باغتصابها.

وزعمت العارضة كاثرين مايورجا أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حاليًا وريال مدريد الإسباني سابقا قد اغتصبها في أحد الفنادق بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في العام 2009.

وفي ذلك الوقت كانت كاثرين تعمل عارضة أزياء وتتردد كثيرا على الملاهي الليلية في لاس فيجاس، حيث التقت هناك على حد قولها برونالدو وتعرفت إليه.

وفي العام 2018 قالت عارضة الأزياء إن رونالدو اعتدى عليها، لتفتح السلطات في لاس فيجاس تحقيقا في هذا الأمر، لكنها لم توجه أية اتهامات إلى رونالدو بسبب نقص الأدلة، قبل أن تسقط التهمة في يوليو المنصرم.

ثم أقامت مايورجا دعوى مدنية ضد "صاروخ ماديرا"، وسرعان ما قدم رونالدو وثائق جديدة إلى هيئة المحكمة يطالب فيها الأخيرة بإسقاط القضية لأنه يرتبط باتفاق تسوية ملزم، وأقر البرتغالي الدولي، في الوثائق الجديدة، بأنه منح مبلغا ضخما من المال إلى عارضة الأزياء الأمريكية.

ووفقا للوثائق التي جرى تسربيها، دفع رونالدو 375 ألف دولار إلى مايورغا في العام 2010.

وذكرت الوثائق التي سلمها رونالدو إلى هيئة المحكمة أن رونالدو "دفع للمدعي مبلغا من المال بقيمة 375 ألف دولار، وكلا الطرفين وافق على الالتزام بالسرية الصريحة والالتزام بعدم الإهمال".

وبرغم دفعه هذا المبلغ لمايورجا ينفي رونالدو مزاعم اغتصابه لها، مؤكدا أنه بريء مما نُسب إليه، مؤكدا أنه دفع لها هذا المبلغ لضمان عدم تشهيرها به، وعدم تحدثها إلى وسائل الإعلام عن تلك الواقعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الأردن.. مداهمة حفل للمثليين فى إحدى المزارع الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

منذ حوالي 13 ساعة

محمد الباز: عمار علي حسن "مغيب فكريا ومختطف ذهنيا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف: اختيار مدرب المنتخب من بين هؤلاء الثلاثة

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

استقبال أسطوري.. عودة منتخب ناشئين اليد أبطال العالم إلى القاهرة

اتحاد اليد يوجه رساله لنظيره النيجيري عقب مساندة المنتخب بنهائي المونديال

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

منوعات

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

كشكول

ثانوية عامة (دور ثان).. طلاب STEM يؤدون الأحياء والتفاضل

ثانوية عامة (دور ثان).. الطلاب يؤدون امتحان الأحياء والجغرافيا

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض "نوح الحمام" و"شباك مكسور" بالمهرجان القومى للمسرح

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك