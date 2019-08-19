مدير "روتانا" يوضح حقيقة تدخل الشركة في قرار اعتزال إليسا للغناء

علق سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، على قرار الفنانة اللبنانية إليسا، اعتزال الغناء والذي صدمت به جمهورها اليوم الإثنين.



وقال سالم الهندي، في رده على تغريدة إليسا عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "إليسا أنتي نجمة كبيرة وأثبتي وجودك في الساحة الغنائية وقرارك ليس ملكك لوحدك وإحنا كروتانا داعمين لك ولمسيرتك الفنية من البدايات إلى الآن وسنستمر بإذن الله ولا تيأسي فأنتي ما زلتي بقمة العطاء ولا تلتفتي للقلة النشاز في الوسط الفني فنحن أقوياء وسنستمر بإذن الله وجمهورك الوفي معك".



وكانت بعض التعليقات قد دارت حول أن قرار اعتزال إليسا للغناء جاء بسبب شركة روتانا، بعد إلغاء أرشيفها الفني من على موقع "يوتيوب"، بعد انضمام الشركة لـ"ديزر العالمية" وهو الأمر الذي لم تتقبله إليسا، وأعلنت عن ذلك أكثر من مرة، وجاء رده لينفي كل هذا الكلام.



وكانت إليسا، قد قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أجهز ألبومي الجديد بالكثير من الحب والمشاعر، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية، إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

