الإثنين 19 أغسطس 2019 الموافق 18 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

عامر حسين يكشف تفاصيل القرعة المنتظرة للدورى الممتاز

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:20 ص
جريدة الدستور
طباعة
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل وكواليس القرعة المنتظرة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأيضا كأس مصر، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الأندية على كافة الأمور.

وسبق وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ١٩ سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق منافسات الدوري المصري الجديد.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "لم يتم تحديد بعد الموعد النهائي لقرعة مسابقة الدوري الممتاز، تواصلت مع ثروت سويلم المدير التنفيذي من أجل مخاطبة الشركة الراعية لتحديد كافة الأمور، لكن القرعة يجب أن تقام بحد أقصى بعد ١٠ أيام".

وواصل: "كان هناك اجتماع مع مندوبي الأندية، وتم الاتفاق على أن القرعة ستكون مفتوحة بين جميع الأندية، ولن يتم توجيه مباريات الأهلي والزمالك مثلما كان يحدث في المواسم السابقة ووضعها في آخر جولة".

وشهدت المواسم السابقة تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك بالجولتين الأخيرتين بالدوري المصري في الدور الأول والثاني.

وأضاف: "فيما يخص مسابقة كأس مصر، لا يمكن أن تكون القرعة مفتوحة بداية من دور الـ٣٢ لأن هناك أندية تأتي من القسم وهناك حقوق تخص الرعاة، في السابق كان يتم تحديد مسار البطولة من خلال إبعاد بطل الدوري عن طريق بطل الكأس".

واستدرك: "لكن بناء على توصية الأندية، سوف يكون هناك قرعة مفتوحة بداية من دور الـ١٦ للموسم الجديد للمسابقة، وبالتالي قد نجد مواجهة بين الأهلي والزمالك في أدوار مبكرة".

وشدد: "فيما يخص تسكين جدول الدوري، سأحاول منح الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا مزيدا من الوقت بسبب السفر وعدم قدرتها على اللعب منتصف الأسبوع بين مباراتين قاريتين، وأيضا لصعوبة السفر بطائرة خاصة في جميع المباريات".

وأردف: "لكن يجب على الأندية أن تقدم بعض التنازلات، هناك أيضا توقفات ستحدث في الموسم بسبب تصفيات أفريقيا لكأس الأمم ٢٠٢١ ومونديال ٢٠٢٢، بجانب بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٢٠ في طوكيو، التي ستقام بمصر".

واختتم: "هناك أزمة نسعى لحلها تخص بيراميدز، إيتوال بطل الكونغو حدد يوم ٢٥ أغسطس موعدًا لمباراة الإياب في تمهيدي الكونفيدرالية، وهناك لقاء للفريق أمام حرس الحدود بكأس مصر بعد 3 أيام، كما أن مواجهات نصف النهائي ستكون مطلع سبتمبر، وبالتالي نسعى لإيجاد حل".

وتغلب بيراميدز على الأهلي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب برج العرب، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر ليتأهل لدور ربع النهائي لملاقاة حرس الحدود.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الباز يكشف رجل الدم والعنف داخل الإخوان.. وعلاقته بمنفذ تفجير معهد الأورام

منذ حوالي 9 ساعات

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

"رسائل الإخوان من داخل السجون": "الجماعة دمرتنا ويئسنا منها"

منذ حوالي 17 ساعة

عامر حسين يكشف مفاجأة بشأن موقف رمضان صبحي والسولية من السوبر

ads

الصور

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

الأكثر قراءة

"جريشة" يعترف بصحة ضربة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

"التموين" تكشف تفاصيل خفض أسعار اللحوم البلدية لـ100 جنيه

أفضل طعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم

سحب عينات من رمال شاطئ النخيل لبحث أسباب ظهور الديدان

حلاوة زمان

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

عادة غريبة تحرص عليها نادية لطفي.. تعرّف عليها

شاهد.. بوسترات حفلات محرم فؤاد ونجاة الصغيرة في رأس البر

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

الصحة

"صبّار المكسيك" حل مبتكر للاستغناء عن البلاستيك

أطعمة الفلافونويد تحمي من السرطان وتطيل العُمر

4 خطوات للتخلص من التوتر والقلق

حيلة صغيرة لتخلص من حب الشباب في فصل الصيف

الرئيس نيوز

إحالة 135 موظفًا بمديرية الشباب والرياضة في الغربية للتحقيق

غدا.. أولى جلسات المحاكمة العلنية للرئيس السوداني المعزول "البشير"

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان

البرلمان يستعد لتكريم أبطال "منتخب اليد للناشئين" تحت القبة

منوعات

سيدة أمريكية تقرر ارتداء فستان زفافها كل يوم.. (صور)

دراسة تكشف تأثير حديث المدرب مع لاعبيه بين الشوطين

"الخس" يحميك من هشاشة العظام

8 أطعمة غذائية تساعدك على مواجة الحر

كشكول

حجازي: فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد لم يكن صدفه

زياد عبد العال ابن المدرسة السعيدية ضمن منتخب مصر لكرة اليد الفائز بكأس العالم

3 شروط للالتحاق بكلية القرأن الكريم بجامعة الأزهر

رئيس أسوان الأزهرية يتابع فعاليات تدريب الإدرايين على استخدام الحاسب الألى

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تشن هجوما شرسا على الإخوان في رسالة جديدة

قنوات الإخوان تفتح النار على حفتر دعما لميلشيات الوفاق

فتنة الريسونى: جواز زيارة المسلمين للأقصى ومشاركة الفلسطينين بانتخابات الكنيست

تزايد الغضب الإخوانى على "أيمن نور" بسبب جامعة اسطنبول


زيت وسكر

احذر.. الأجهزة الإلكترونية قد تشل تفكيرك!

بداية سبتمبر.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بقنا الجديدة

“التموين”: استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لـ”مشروع جمعيتى”

حملة قومية للتوعية بالأخطاء الدوائية

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
دولة المواطنة.. وحماية المرأة
د. منى حلمى
النساء بين التمرد السهل والتمرد الصعب
ماجد حبته
منعم يغنى على فيتنام!
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية ثقافية لـ"حجاج أدول" بساقية الصاوى

اليوم.. ورشة عمل رسم مع الفنان الفرنسى "جوليان سوليه"

اليوم.. عرض فيلمين تسجيليين عن الإمارات وراجستان بمكتبة الاسكندرية

مساء الاثنين.. 3 فعاليات بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

صفحتنا ع الفيس بوك