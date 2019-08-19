عامر حسين يكشف تفاصيل القرعة المنتظرة للدورى الممتاز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل وكواليس القرعة المنتظرة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وأيضا كأس مصر، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الأندية على كافة الأمور.



وسبق وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ١٩ سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق منافسات الدوري المصري الجديد.



وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "لم يتم تحديد بعد الموعد النهائي لقرعة مسابقة الدوري الممتاز، تواصلت مع ثروت سويلم المدير التنفيذي من أجل مخاطبة الشركة الراعية لتحديد كافة الأمور، لكن القرعة يجب أن تقام بحد أقصى بعد ١٠ أيام".



وواصل: "كان هناك اجتماع مع مندوبي الأندية، وتم الاتفاق على أن القرعة ستكون مفتوحة بين جميع الأندية، ولن يتم توجيه مباريات الأهلي والزمالك مثلما كان يحدث في المواسم السابقة ووضعها في آخر جولة".



وشهدت المواسم السابقة تحديد موعد مواجهتي الأهلي والزمالك بالجولتين الأخيرتين بالدوري المصري في الدور الأول والثاني.



وأضاف: "فيما يخص مسابقة كأس مصر، لا يمكن أن تكون القرعة مفتوحة بداية من دور الـ٣٢ لأن هناك أندية تأتي من القسم وهناك حقوق تخص الرعاة، في السابق كان يتم تحديد مسار البطولة من خلال إبعاد بطل الدوري عن طريق بطل الكأس".



واستدرك: "لكن بناء على توصية الأندية، سوف يكون هناك قرعة مفتوحة بداية من دور الـ١٦ للموسم الجديد للمسابقة، وبالتالي قد نجد مواجهة بين الأهلي والزمالك في أدوار مبكرة".



وشدد: "فيما يخص تسكين جدول الدوري، سأحاول منح الأندية المشاركة في بطولات أفريقيا مزيدا من الوقت بسبب السفر وعدم قدرتها على اللعب منتصف الأسبوع بين مباراتين قاريتين، وأيضا لصعوبة السفر بطائرة خاصة في جميع المباريات".



وأردف: "لكن يجب على الأندية أن تقدم بعض التنازلات، هناك أيضا توقفات ستحدث في الموسم بسبب تصفيات أفريقيا لكأس الأمم ٢٠٢١ ومونديال ٢٠٢٢، بجانب بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٢٠ في طوكيو، التي ستقام بمصر".



واختتم: "هناك أزمة نسعى لحلها تخص بيراميدز، إيتوال بطل الكونغو حدد يوم ٢٥ أغسطس موعدًا لمباراة الإياب في تمهيدي الكونفيدرالية، وهناك لقاء للفريق أمام حرس الحدود بكأس مصر بعد 3 أيام، كما أن مواجهات نصف النهائي ستكون مطلع سبتمبر، وبالتالي نسعى لإيجاد حل".



وتغلب بيراميدز على الأهلي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما، على ملعب برج العرب، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر ليتأهل لدور ربع النهائي لملاقاة حرس الحدود.