"الصحة": عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة استقبلت 67351 حاجًا

أعلنت وزارة الصحة أن عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة استقبلت حتى صباح اليوم 67351 حاجًا.



وكشف الإعلامي عمرو خليل، خلال حلقة برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، عن أنه تم الكشف عليهم وصرف العلاج لهم بالمجان، والبعثة الطبية المصرية ليست قاصرة على المصرين ولكنها تتلقى حالت من مختلف الجنسيات الأخرى.



وأضاف أنه تم إدخال 206 حالات في المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، غادرت 139 حالة، وما زال 67 حالة داخل المستشفى، وخضعت 36 حالة للغسيل الكلوي، وتم إجراء 248 جلسة غسيل كلوي، و8 حالات تلقت العلاج الكيماوي.