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محافظات

محافظ الشرقية يزور محامى أحرقه بلطجية بأبو كبير

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:33 ص
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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قام محافظ الشرقية، بزيارة لمستشفى ههيا للحروق، للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن "نجي الله محمود"، والذي يعمل محاميا بمحكمة أبوكبير، وذلك بعد إصابته بحروق شديدة بأنحاء متفرقة من جسده أثناء فض مشاجرة بين جيرانه بقرية طوخ التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

التقى المحافظ بالمواطن المصاب واستفسر منه عن الواقعة، ومستوى الخدمة الطبية المقدمة له متمنيا له الشفاء العاجل والعودة لمنزله وعمله في أسرع وقت.

أوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى بتقديم كل أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمواطن، وعدم مغادرته المستشفى إلا بعد التأكد من تماثله للشفاء واستقرار وضعه الصحى، كما طمأن المحافظ أسرة المواطن بتحسن الحالة الصحية له، مؤكدا أنه يخضع لأفضل رعاية صحية وعلاجية داخل المستشفى.

رافق المحافظ في الزيارة لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.

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